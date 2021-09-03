Метеочувствительным россиянам дали советы

Россияне, которые страдают метеочувствительностью, должны избегать чрезмерных нагрузок и не пить спиртное. Об этом заявил врач-терапевт Михаил Когтев.
Так, резкое изменение атмосферного давления в период смены климата может оказывать плохое влияние на обострение хронических заболеваний. Для таких россиян важно продолжать принимать лекарства. Об этом сообщают «Известия».
Гражданам с нарушениями адаптации, например, с так называемой вегетативной дисфункцией, рекомендуют избегать сильных физических нагрузок, посещения бань и употребления спиртного.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-невролог объяснил, как подготовиться к геомагнитным колебаниям чувствительным к ним людям. В первую очередь, отметил медик, существование метеозависимости не доказано. Состояние человека, как правило, ухудшается из-за восприятия картины за окном.