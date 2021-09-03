Названа вакансия в Москве с зарплатой в 500 тысяч рублей

Человек должен уметь шить шторы и рассчитывать расход ткани. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Человек должен уметь шить шторы и рассчитывать расход ткани. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Дизайнер штор со среднем специальным образованием может зарабатывать до полумиллиона тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру» по самым высокооплачиваемым вакансиям в столице.

Соискателю не обязательно иметь высшее образование. Работодатель уделяет больше внимания опыту работы. Он должен быть от года. Также важна грамотная речь. Человек должен уметь шить шторы и рассчитывать расход ткани. Зарплата скалывается из оклада и процента от заказов. Работнику предоставят машину с водителем. Об этом сообщает «Лента.ру».

На втором месте среди самых высокооплачиваемых вакансий в Москве — вакансия няни-гувернантки. Соискателю предлагают до 360 тысяч рублей за одну вахту. Работник должен ухаживать за 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком.

«Бронза» рейтинга у мастера по депиляции. Соискателю предлагают 300 тысяч рублей в месяц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессиональной сферой, где жители Петербурга в недавнем времени чаще всего искали вакансии, стала бухгалтерия.