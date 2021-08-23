Петербуржцы чаще других ищут вакансии бухгалтеров

Жители Северной столицы также часто искали работу в сфере информационных технологий. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы также часто искали работу в сфере информационных технологий. Фото: pixabay.com

Профессиональной сферой, где жители Петербурга в недавнем времени чаще всего искали вакансии, стала бухгалтерия. hh.ru провело исследование и сообщило, что в регионе сделали более 64 тысяч поисковых запросов по этой теме.

Популярными стали вакансии менеджером отелей, фитнес-клубов, салонов красоты. Это целых 19 тысяч запросов. Затем следуют вакансии курьеров и водителей. Их запрашивали более 18 тысяч раз. Об этом сообщает hh.ru.

Жители Северной столицы также часто искали работу в сфере информационных технологий. Востребованными оказались: программист, сисадмин, тестировщик и разработчик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медицинские и инженерные специальности стали самыми востребованными. Так, программирование, медицина, педагогика, инженерия на данный момент очень популярны среди абитуриентов.