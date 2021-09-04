За 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений

За 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений
Комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений уже 10 лет. Фото: скриншот instagram

Комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений уже 10 лет. За это время предотвращено более 25 морских наводнений.

Так, за указанный период работы дамба предотвратила 26 наводнений, в том числе 12 особо опасных.

Как сообщили в пресс-службе КЗС, благодаря Комплексу удалось избежать возможного материального ущерба для города в размере 120 млрд. рублей.

Комплекс защитных сооружений Петербурга — одно из крупнейших гидротехнических сооружений России. Он единственный в мире работает в зимних условиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31 августа в Петербурге на дамбе проводились работы.

дамба дирекция кзс


 

Новости партнеров
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений
Мясников развеял популярный миф о витаминах
ДТП на Митрофаньевском шоссе перекрыло проезд
Подозреваемого в ограблении кудровского банка на 1,5 млн задержали
Водителей пустили на новый участок Софийской улицы
Пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Жени Егоровой
В Ленобласти еще 192 человека заболели коронавирусом
В Петербурге зафиксировано 1494 новых случаев коронавируса