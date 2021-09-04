За 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений

Комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений уже 10 лет. Фото: скриншот instagram

Комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений уже 10 лет. Фото: скриншот instagram

Комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений уже 10 лет. За это время предотвращено более 25 морских наводнений.

Так, за указанный период работы дамба предотвратила 26 наводнений, в том числе 12 особо опасных.

Как сообщили в пресс-службе КЗС, благодаря Комплексу удалось избежать возможного материального ущерба для города в размере 120 млрд. рублей.

Комплекс защитных сооружений Петербурга — одно из крупнейших гидротехнических сооружений России. Он единственный в мире работает в зимних условиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31 августа в Петербурге на дамбе проводились работы.