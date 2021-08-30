31 августа в Петербурге на дамбе проведут работы

На дамбе Санкт-Петербурга проведут работы по техобслуживанию

31 августа с девяти часов утра д0 до шести часов вечера поднимут затвор в положение «закрыто» и проведут проверку работоспособности гидромеханического оборудования и электронных систем управления. Об этом сообщает ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России».

Автомобильное Движение по мосту судопропускного сооружения С-2 будет в обычном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице, на одном из участков КАДа вскоре начнутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы, которые ограничат проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России». На будущей неделе вступят в силу ограничения движения в автотранспортном тоннеле петербургской дамбы. Неудобства по полосам введутся лишь на некоторое время.