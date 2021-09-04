В Петербурге открыли памятник фокстерьеру Сергея Довлатова Глаше

В Петербурге открыли памятник фокстерьеру Сергея Довлатова Глаше
Стального фокстерьера Глашу установили рядом с памятником Сергея Довлатова. Фото: скриншот Instagram

В честь 80-летия писателя Сергея Довлатова в Петербурге установили фигуру фокстерьера Глаши.

Об этом стало известно в субботу, 4 сентября. Маленькую скульптура любимой собаки Довлатова появилась в сквере на Загородном проспекте, 15.

Архитектор Вячеслав Бухаев сделал стилизованное изображение любимого фокстерьера писателя из листа металла. Принять участие в субботнике могут все желающие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 3 сентября, исполнилось 80 лет со дня рождения одного из ключевых авторов современной литературы, Сергея Довлатова.

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