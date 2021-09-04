Под мостом Бетанкура нарисуют Сергея Довлатова

Под неразводным мостом Бетанкура через Малую Неву и реку Ждановку в Петербурге появится граффити с изображением русского писателя Сергея Довлатова.

Как сообщает газета «Петербургский дневник», так в городе на Неве готовятся к празднику в честь 80-летия со дня рождения Довлатова.

Художники Северной столицы нарисуют новое граффити под мостом Бетанкура, которое будет в память о Сергее Довлатове. Мероприятие провели сегодня, 4 сентября.

«Занялись» портретом Стас Багс и Миша Верт.

Кроме этого, решили развернуть социальную зону отдыха с 13:00 до 18:00. Для посетителей литературного праздника играл диджей Андрей Петров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли памятник фокстерьеру Сергея Довлатова Глаше.