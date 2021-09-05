Более 205 тыс. га леса горит на территории России

Больше всех сейчас горит Якутия. Там пожары более 143 тыс. га леса. Фото: pexels.com

Больше всех сейчас горит Якутия. Там пожары более 143 тыс. га леса. Фото: pexels.com

Площадь лесных пожаров на территории России в воскресенье, пятое сентября, более 205 тысячи гектаров. За прошлые сутки потушили более 60 лесных пожаров.

Больше всех сейчас горит Якутия. Там пожары более 143 тыс. га леса. Почти 27 тыс. га леса горит в Иркутской области, около 8 тыс. га — в Свердловской. Еще в 14 регионах горит не более 1 тыс. га леса в каждом. Среди них самый небольшой по площади пожар зарегистрирован в Сахалинской области — менее 1 га. Об этом сообщает ТАСС.

Пожароопасный сезон сейчас открыт во всех регионах России. Режим чрезвычайной ситуации введен в семи субъектах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше ста жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в республике Якутия получили по 30 тысяч рублей. Об этом заявил глава Горного района Никита Андреев.