Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты

Больше ста жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в республике Якутия получили по 30 тысяч рублей. Об этом заявил глава Горного района Никита Андреев.
В настоящее время в селе расчищают территорию микрорайона «Кэскил». Там сгорели дома. Электричество подается от генератора. Совсем скоро его восстановят. Подачу газа восстановили. Об этом сообщает РИА «Новости».
В населенном пункте пострадало 39 зданий. Шесть из них — пятиэтажки. . На данный момент действуют девять очагов пожаров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса. Виной тому — лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и других регионах. Дым скрыл из вида спутника территорию на 3,2 тысячи километров с востока на запад и на четыре тысячи километров с юга на север.