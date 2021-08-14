Жители пострадавшего от лесного пожара села в Якутии получили выплаты

Больше ста жителей пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюль в республике Якутия получили по 30 тысяч рублей. Об этом заявил глава Горного района Никита Андреев.

В настоящее время в селе расчищают территорию микрорайона «Кэскил». Там сгорели дома. Электричество подается от генератора. Совсем скоро его восстановят. Подачу газа восстановили. Об этом сообщает РИА «Новости».

В населенном пункте пострадало 39 зданий. Шесть из них — пятиэтажки. . На данный момент действуют девять очагов пожаров.