Дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса

Дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса
Это, вероятно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг Северный полюс. Фото: pexels.com

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) показало спутниковый снимок востока России, на котором видно, что большая часть территории скрыта дымом.

Виной тому — лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и других регионах. Дым скрыл из вида спутника территорию на 3,2 тысячи километров с востока на запад и на четыре тысячи километров с юга на север. Об этом сообщает «Лента.ру».

NASA отметили, что на накануне дым от пожаров достиг Северного полюса. Он преодолел расстояние о в три тысячи километров. Это, вероятно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг Северный полюс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски. Пожары настолько сильные в Якутии, что дым от них достигает даже территории США. Ученые подтвердили этот факт. Об этом сообщает CNN.

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