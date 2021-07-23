Дым от пожаров в Якутии достиг территорий Аляски

Дым от пожаров российского региона достигает Аляски уже не в первый раз. Фото: pexels.com

Дым от пожаров российского региона достигает Аляски уже не в первый раз. Фото: pexels.com

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски.

Пожары настолько сильные в Якутии, что дым от них достигает даже территории США. Ученые подтвердили этот факт. Об этом сообщает CNN.

Дым от пожаров российского региона достигает Аляски уже не в первый раз. В прошлом году была похожая ситуация. Ветры формируются так, что доносят дым от Якутии до Аляски, сообщают метеорологи.

Пожарные тушат более 65 пожаров на площади около полумиллиона гектаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сахалинской области сильное задымление на Севере и в центре региона. Так, повышена концентрация вредных веществ в воздухе. Дым пришел из пылающими лесами Якутии. Жители острова уже четверо суток страдают от дыма. Он окутал область запахом гари. Людям рекомендуют меньше находиться на улице и дышать дымом.