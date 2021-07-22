На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии

На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии
Ученые делают прогнозы, что совсем скоро пройдут дожди и дым спадет. Фото: pexels.com

В Сахалинской области сильное задымление на Севере и в центре региона. Так, повышена концентрация вредных веществ в воздухе. Дым пришел из пылающими лесами Якутии.

Жители острова уже четверо суток страдают от дыма. Он окутал область запахом гари. Людям рекомендуют меньше находиться на улице, в детских садиках уменьшили время прогулок. Об этом сообщает «Российская газета».

Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой без ветра. Ученые делают прогнозы, что совсем скоро пройдут дожди и дым спадет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые считают, что лесные пожары в Якутии ускорят глобальное потепление. Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Якутии, могут привести к ускорению глобального потепления. По мнению ученых, это произойдет из-за выброса огромного количества газов, вызывающих парниковый эффект.

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