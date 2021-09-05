Назван самый опасный вид общественного транспорта

Самый опасный вид общественного транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые последствия после аварии у загородных маршрутов. Об этом свидетельствуют данные «Росгосстраха».
ЧП на городских маршрутах случаются чаще, но травмы как правило незначительные и не несут сильной угрозы жизни пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Самые часто встречающиеся травмы — это различные ушибы, сотрясения головы, переломы, страдают ребра, носы, лодыжки. Всего в этом году в «Росгосстрах» поступило 25 обращений от пассажиров, им выплатили более четырех миллионов рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь того, что не так давно отмечался юбилей «Пассажиравтотранса», автобусы в Северной столицы выстроились в число 95. Как рассказала пресс-служба предприятия 4 сентября, на «маневр» ушло меньше часа.