В Павловске пожар тушили три спецмашины

В Северной столице снова пожар.

Сегодня, пятого августа, в воскресенье, в городе Павловск по улице Обороны загорелись постройки на площади сто квадратных метров. В 10 часов утра поступила информация о пожаре в Пушкинском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В пожаре никто не пострадал. Огонь тушили три спецмашины и 14 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга спасатели потушили частный дом. В результате пожара пострадала женщина. Возгорание случилось 4 сентября, по адресу: Красное Село, улица Центральная, дом №7. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:28. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь охватил одноэтажный рубленный с мансардой жилой дом размером 8х10 метров.