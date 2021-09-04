Женщину госпитализировали после пожара в частном доме в Красном Селе

Женщину госпитализировали после пожара в частном доме в Красном Селе
Пожар случился в доме на Центральной улице. Фото: скриншот Google Maps

В Красносельском районе Петербурга спасатели потушили частный дом. В результате пожара пострадала женщина.

Возгорание случилось сегодня, 4 сентября, по адресу: Красное Село, улица Центральная, дом №7. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:28. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь охватил одноэтажный рубленный с мансардой жилой дом размером 8х10 метров.

В 19:07 огонь потушили. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кубинской потушили 2 000 квадратных метров складов.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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