Женщину госпитализировали после пожара в частном доме в Красном Селе

Пожар случился в доме на Центральной улице. Фото: скриншот Google Maps

Пожар случился в доме на Центральной улице. Фото: скриншот Google Maps

В Красносельском районе Петербурга спасатели потушили частный дом. В результате пожара пострадала женщина.

Возгорание случилось сегодня, 4 сентября, по адресу: Красное Село, улица Центральная, дом №7. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:28. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь охватил одноэтажный рубленный с мансардой жилой дом размером 8х10 метров.

В 19:07 огонь потушили. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кубинской потушили 2 000 квадратных метров складов.