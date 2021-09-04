На Кубинской потушили 2 000 квадратных метров складов

Пожар на Кубинской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пожар на Кубинской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Московском районе потушили склады. Огонь успел охватить около 2 тыс. квадратных метров.

Возгорание случилось сегодня утром, 4 сентября, по адресу: улица Кубинская, 76. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:24. Ликвидировать пламя удалось к 12:22.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, происходило горение двух складов на общей площади 2 тыс. квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались 13 единиц техники и 65 человек личного состава.

К настоящему моменту работа спасателей окончена. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 8:22 ранг пожара на Кубинской улице понизили до №1.