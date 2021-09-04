Пожар на Кубинской улице тушили 65 спасателей

Пожар на Кубинской улице тушили 65 спасателей
Пожар локализован в Московским районе. Фото: скриншот Google maps

Появились подробности пожара утреннего пожар в Московском районе Петербурга.

В ликвидации пожара участвовали 13 единиц спецтехники и 65 человек личного состава.

В 08:22 ранг пожара понижен до №1, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 06:24. Горели два склада на Кубинской улице, 76. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 15 спасателей.

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