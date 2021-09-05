За сутки от коронавируса умерли 36 жителей Петербурга

Сегодня, 5 сентября, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 36 случаев.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 48 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 21 летальный исход. В Ленинградской области от умерли всего один пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 20 763 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 7 012 599 человек, в том числе 18 645 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19.