Три клуба в центре Петербурга попались на продаже «веселящего» газа

Три клуба в центре Петербурга попались на продаже &#171;веселящего&#187; газа
Рейд по ночным клубам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция провела очередной антинаркотический рейд по ночным клубам в центре города. «Веселящий» газ обнаружили в трех заведениях.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, в ночь на субботу и в ночь на воскресенье сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели выборочные проверки ночных клубов в центре Северной столицы. Стражи порядка искали факты продажи запрещенных веществ, в том числе закиси азота.

Рейд по ночным клубам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Рейд по ночным клубам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В полиции отмечают, что регулярные профилактические рейды уже приносят результаты. Если раньше шарик с закисью азота можно было купить почти в каждом ночном клубе, то теперь число заведений с такой услугой сокращается.

В минувшие две ночи правоохранители проверили шесть ночных клубов: два на Садовой, по одному на улицах Некрасова, Ломоносова и Думская, и еще один на Конюшенной площади.

Рейд по ночным клубам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Рейд по ночным клубам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Веселящий» газ нашли в трех заведениях. В общей сложности полиция изъяла дюжину баллонов с закисью азота. Возбуждены административные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция прикрыла нелегальные пункты приема металлолома в Петербурге.

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