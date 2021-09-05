ГИБДД: водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине

ГИБДД: водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине
Тогда предусматриваются предупреждение или штраф в 500 рублей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сотрудники ГИБДД будут штрафовать водителей за установку в автомобиль дополнительных динамиков и усилителей звука.

Речь идёт об установке составных компонентов и предметов оборудования машины, не предусмотренных его конструкцией, которые могут оказать воздействие на безопасность дорожного движения. Тогда предусматриваются предупреждение или штраф в 500 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

При этом вопрос влияния на безопасность устанавливаемых частей и необходимости регистрации внесенных изменений может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае, отметили в МВД. В ведомстве сообщили, что контроль соответствия конструкции автомобилей проходит постоянно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван самый опасный вид общественного транспорта. Самые часто встречающиеся травмы — это различные ушибы, сотрясения головы, переломы, страдают ребра, носы, лодыжки

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