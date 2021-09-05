В Русско-Высоцком водитель «Форда» расстрелял грузовик

Сотрудники полиции Ломоносовского района Ленобласти разыскивают автомобилиста, расстрелявшего грузовик из газового пистолета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел утром 3 сентября у дома 18 в поселке Русско-Высоцкое. Неизвестный водитель автомобиля «Форд Фокус» несколько раз выстрелил из газового оружия по стеклу и двери грузовика «Мерседес». За рулем последнего находился 36-летний мужчина.

В полиции отметили, что ущерб не был причинен. Правоохранительные органы проводят проверку. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

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