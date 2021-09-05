В Русско-Высоцком водитель «Форда» расстрелял грузовик

В Русско-Высоцком водитель &#171;Форда&#187; расстрелял грузовик
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции Ломоносовского района Ленобласти разыскивают автомобилиста, расстрелявшего грузовик из газового пистолета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел утром 3 сентября у дома 18 в поселке Русско-Высоцкое. Неизвестный водитель автомобиля «Форд Фокус» несколько раз выстрелил из газового оружия по стеклу и двери грузовика «Мерседес». За рулем последнего находился 36-летний мужчина.

В полиции отметили, что ущерб не был причинен. Правоохранительные органы проводят проверку. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что слесарь выстрелил в приятеля в квартире на Орджоникидзе. На месте происшествия стражи порядка выяснили, что в квартире произошел внезапный конфликт между 52-летним слесарем и 55-летним мужчиной. В ходе конфликта слесарь выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

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