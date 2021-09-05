В Петергофе за час сгорели две бытовки

В Петергофе за час сгорели две бытовки
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники МЧС потушили две загоревшиеся бытовки.

Как сообщили в пресс-службе петербургского спасательного ведомства, сообщение о пожаре на Приморской улице, 8 в Петергофе поступило в воскресенье в 15:49. По указанному адресу горели две бытовки, размерами 4 на 6 метров. Оба вагончика выгорели по всей площади.

На месте происшествия работали девять человек личного состава от МЧС с привлечением двух единиц специальной техники. Пожар потушили в 16:46.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Планерной улице жильцы самостоятельно потушили пожар. В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности. Жильцы вызвали спасателей, однако им удалось справиться с огнем самостоятельно, еще до прибытия МЧС.

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