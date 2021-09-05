В квартире на Планерной улице жильцы самостоятельно потушили пожар

В квартире на Планерной улице жильцы самостоятельно потушили пожар
Пожар потушили до прибытия МЧС. Фото: pixabay

В воскресенье днем, 5 сентября, в Приморском районе Петербурга случился квартирный пожар. Жильцы сами все потушили еще до приезда спасателей.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по городу, экстренная служба получила сообщение о квартирном пожаре сегодня в 14:42. Все случилось на Планерной улице, дом 67, корпус 3.

В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности. Жильцы вызвали спасателей, однако им удалось справиться с огнем самостоятельно, еще до прибытия МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Причины пожара уточняются, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира.

квартирный пожар мчс новости СПб планерная улица


 

Новости партнеров
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гвинее военные предприняли попытку госпереворота
В квартире на Планерной улице жильцы самостоятельно потушили пожар
Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос до 1,52
В МИД РФ не подтвердили встречу G7 с участием России
Ночью в понедельник в Ленобласти подморозит до -3 градусов
В Петербурге 6 сентября будет дождливо и потеплеет до +15
Песков исключил Крым как тему переговоров Путина и Зеленского
Петербург за полгода принял 184 тысячи иностранных туристов