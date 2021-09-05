В квартире на Планерной улице жильцы самостоятельно потушили пожар

В воскресенье днем, 5 сентября, в Приморском районе Петербурга случился квартирный пожар. Жильцы сами все потушили еще до приезда спасателей.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по городу, экстренная служба получила сообщение о квартирном пожаре сегодня в 14:42. Все случилось на Планерной улице, дом 67, корпус 3.

В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности. Жильцы вызвали спасателей, однако им удалось справиться с огнем самостоятельно, еще до прибытия МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Причины пожара уточняются, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира.