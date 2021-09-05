На Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира

На Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Красносельском районе Петербурга спасатели потушили квартирный пожар. На тушение огня потребовалось 40 минут.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о квартирном пожаре в 12:32. Все произошло на Ленинском проспекте, дом 55, корпус 1.

Ведомство направило к месту ЧП 11 человек личного состава и два пожарных расчета. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в трехкомнатной квартире горит комната площадью 12 квадратных метров. Огонь охватил обстановку на площади 5 квадратных метров.

Пожар потушили к 13:10. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь пожара в Павловске достигла 200 квадратных метров. Пожар потушили почти за полтора часа — в 11:29 спасатели сообщили о ликвидации возгорания.

квартирный пожар ленинский проспект новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира
В аэропорту Пулково в воскресенье задержали три самолета
В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
В Русско-Высоцком водитель «Форда» расстрелял грузовик
Коронавирус COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек
В Старой служебная собака Зорра нашла участников поножовщины
Слесарь выстрелил в приятеля в квартире на Орджоникидзе
ГИБДД: водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине