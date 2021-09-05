На Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира

В Красносельском районе Петербурга спасатели потушили квартирный пожар. На тушение огня потребовалось 40 минут.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о квартирном пожаре в 12:32. Все произошло на Ленинском проспекте, дом 55, корпус 1.

Ведомство направило к месту ЧП 11 человек личного состава и два пожарных расчета. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в трехкомнатной квартире горит комната площадью 12 квадратных метров. Огонь охватил обстановку на площади 5 квадратных метров.

Пожар потушили к 13:10. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что площадь пожара в Павловске достигла 200 квадратных метров. Пожар потушили почти за полтора часа — в 11:29 спасатели сообщили о ликвидации возгорания.