Площадь пожара в Павловске достигла 200 квадратных метров

Площадь пожара в Павловске достигла 200 квадратных метров
Пожар потушили. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В городе Павловск Пушкинского района Петербурга увеличилась площадь возгорания бесхозных деревянных построек.

По уточненной информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, пожар распространился по площади 200 квадратных метров. На улице Обороны горели бесхозные деревянные хозяйственные постройки.

Оперативные службы получили сообщение о пожаре в 10:10 утра сегодня, 5 сентября. На борьбу с огнем направили 14 человек личного состава от МЧС и три пожарных расчета.

Пожар потушили почти за полтора часа — в 11:29 спасатели сообщили о ликвидации возгорания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания станут известны позднее. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Павловске пожар тушили три спецмашины.

мчс новости СПб павловск пожар


 

Новости партнеров
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Площадь пожара в Павловске достигла 200 квадратных метров
Названы необходимые для употребления осенью продукты
Поджигателя магазина на Кондратьевском проспекте задержали
Три клуба в центре Петербурга попались на продаже «веселящего» газа
Боль при вдыхании холодного воздуха говорит о проблемах с сердцем
В России за сутки выявили 18,6 тысячи случаев коронавируса
В Ленобласти коронавирусом заразился еще 191 человек
За сутки от коронавируса умерли 36 жителей Петербурга