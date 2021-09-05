Площадь пожара в Павловске достигла 200 квадратных метров

В городе Павловск Пушкинского района Петербурга увеличилась площадь возгорания бесхозных деревянных построек.

По уточненной информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, пожар распространился по площади 200 квадратных метров. На улице Обороны горели бесхозные деревянные хозяйственные постройки.

Оперативные службы получили сообщение о пожаре в 10:10 утра сегодня, 5 сентября. На борьбу с огнем направили 14 человек личного состава от МЧС и три пожарных расчета.

Пожар потушили почти за полтора часа — в 11:29 спасатели сообщили о ликвидации возгорания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания станут известны позднее. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Павловске пожар тушили три спецмашины.