«Безвкусица»: Бородина прилюдно раскритиковала стиль Бузовой

&#171;Безвкусица&#187;: Бородина прилюдно раскритиковала стиль Бузовой
Бородина поделилась новым снимком. Фото: скриншот instagram

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина гневно ответила на комментарий подписчика под своим новым фото в Instagram.

Интернет-пользователи оценили снимок звезды в откровенном бежевом платье, подчеркивавшим пышную грудь. Многие восхитились ее стройной фигурой и идеальными формами, но нашлись и те, кто попросил Бородину «не уподобляться» своей бывшей подруге и коллеге по шоу Ольге Бузовой. Такое сравнение вывело Бородину из себя.

«Ребят, вы шутите что ли, вы что разницу в стиле не видите. Там жопа голая на весь экран, хватит меня сравнивать с безвкусицей», — написала Бородина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бородина пообещала подписчице миллион за доказательства ненатуральности ее губ.

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