На Купчинской жильцы дома потушили пожар до приезда спасателей

На Купчинской жильцы дома потушили пожар до приезда спасателей
Пожар случился на Купчинской улице. Фото: "Яндекс карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в одной из квартир жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС 6 сентября.

Так, в 10:28 спасатели узнали, что во Фрунзенском районе по Купчинской улице дома 25/11 пожар.

Позднее выяснилось, что огонь распространился в 3-комнатной квартире. Горела обстановка на площади одного квадратного метра.

Однако справится с пламенем удалось еще до прибытия МЧС. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье днем, 5 сентября, в Приморском районе Петербурга случился квартирный пожар. Жильцы сами все потушили еще до приезда спасателей. В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности.

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