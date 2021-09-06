На Купчинской жильцы дома потушили пожар до приезда спасателей

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в одной из квартир жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС 6 сентября.

Так, в 10:28 спасатели узнали, что во Фрунзенском районе по Купчинской улице дома 25/11 пожар.

Позднее выяснилось, что огонь распространился в 3-комнатной квартире. Горела обстановка на площади одного квадратного метра.

Однако справится с пламенем удалось еще до прибытия МЧС. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье днем, 5 сентября, в Приморском районе Петербурга случился квартирный пожар. Жильцы сами все потушили еще до приезда спасателей. В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности.