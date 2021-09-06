В Ленобласти открыли первую трансграничную велодорожку

В Ленобласти открыли первую трансграничную велодорожку
Появляется все больше велодорожек. Фото: pixabay.com

Теперь до Финляндии можно доехать на велосипеде.

В Ленобласти состоялось открытие трансграничной велодорожки. Она пролегает до границы с Финляндией. Об этом сообщили сегодня, 6 сентября, в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Председатель ведомства Кирилл Поляков выразил надежду, что сеть велодорожек между Петербургом и Ленобластью будет и дальше успешно развиваться.

Напоминаем, что в Северной столице в скором времени должен появится новый веломаршрут протяженностью 5,2 километра. Ездить на двухколесном виде транспорта можно будет в Невском районе – от улицы Коллонтай до улицы Народная и от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов велосипедист упал на тротуаре: медики оказались бессильны.

веломаршрут ленинградская область


 

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