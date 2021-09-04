На Ветеранов велосипедист упал на тротуаре: медики оказались бессильны

Велосипедисту стало плохо на проспекте Ветеранов, и вскоре он умер. Фото: Pixabay

Велосипедисту стало плохо на проспекте Ветеранов, и вскоре он умер. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга мужчина ехал на велосипеде по тротуару. Через некоторое время скорость его движения стала меньше. Гражданин упал с двухколесного транспортного средства на бок и умер.

Об этом сообщает 78.ru. Все произошло на проспекте Ветеранов. Когда гражданин упал, к нему тут же ринулись прохожие. Вскоре прибыла бригада скорой помощи. Однако помочь мужчине не удалось.

Очевидцам происходящего сначала показалось, что велосипедиста сбил автомобиль. Но видеозаписи опровергли такие догадки. Что стало причиной резкой смерти горожанина неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе таксист сбил велосипедистку. Дорожная авария произошла на пересечении Камышовой и Планерной улиц.