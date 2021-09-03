В Приморском районе таксист сбил велосипедистку

В Приморском районе таксист сбил велосипедистку
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вечером 3 сентября женщина на велосипеде попала под колеса автомобиля такси в Приморском районе Петербурга.

Очевидцы сообщили об этом в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дорожная авария произошла на пересечении Камышовой и Планерной улиц. Там столкнулись такси и велосипедистка. Предварительно, никто не пострадал. Судя по всему, такси ехало медленно.

«На пересечении Камышовой и Планерной не поделили дорогу таксист и велосипедистка. Все живы и здоровы», — пишет очевидец.

Скорой помощи и дорожной полиции на опубликованных кадрах с места происшествия не видно. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель разбил голову в ДТП на Фрунзе. Водитель на белой иномарке Mitsubishi влетел в машину дорожного надзора. На левом боку рабочей машины осталась огромная вмятина.

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