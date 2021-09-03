Водитель разбил голову в ДТП на Фрунзе

В пятницу, 3 сентября, на перекрестке улицы Фрунзе и Московского проспекта в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Водитель на белой иномарке Mitsubishi влетел в машину дорожного надзора. На левом боку рабочей машины осталась огромная вмятина.

По словам очевидцев, водитель иномарки разбил нос и голову.

«На белом митсубиси был молодой человек за рулем! Видела само ДТП и как водитель вышел с разбитой головой или носом. Была кровь на лице», — рассказали свидетелей произошедшего.

«Белый Мицубиси шел сознательно ускоряясь на красный свет по крайней левой. Я стоял во втором ряду. Светофор горел уже секунд 5-8», — пишут очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 1:15 на пересечении проспекта Испытателей и Байконурской улицы. После ДТП был остановлен арендованный кроссовер Renault Kaptur. Из него выбежали двое и попытались скрыться, но их задержали.