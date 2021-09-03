Два молодых мигранта угнали каршеринг и попали в ДТП на Испытателей

Два молодых мигранта угнали каршеринг и попали в ДТП на Испытателей
ДТП произошло на пересечении проспекта Испытателей и Байконурской улицы. Фото: скриншот google.maps

В Приморском районе Петербурга полицейские задержали двоих приезжих, которые угнали каршеринг и попали на нем в ДТП.

Дорожный инцидент случился в четверг, 2 сентября, в 1:15 на пересечении проспекта Испытателей и Байконурской улицы. После ДТП был остановлен арендованный кроссовер Renault Kaptur. Из него выбежали двое и попытались скрыться, но их задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в отдел полиции доставили 21-летнего гражданин Узбекистана, который управлял машиной по подложному аккаунту, а также 20-летнего пассажира-соотечественника.

Оба нигде не работают, на миграционном учете в РФ не состоят. В отношении молодых людей составлены административные протоколы.

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Решается вопрос о заведении уголовного центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Шапки задержан мужчина, угнавший иномарку и попавший на ней в ДТП.

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