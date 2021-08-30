Мужчина угнал иномарку и попал на ней в ДТП в Шапках

Мужчина угнал иномарку и попал на ней в ДТП в Шапках
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В поселке Шапки задержан мужчина, угнавший иномарку и попавший на ней в ДТП.

Инцидент произошел в субботу, 28 августа. 31-летний неработающий мужчина, находясь возле магазина, расположенного в доме 1А по улице Маркса Кротова в поселке Шапки, без разрешения взял ключи от авто «Деу Нексия», принадлежащего 71-летнему гражданину, уехал на нем и попал в ДТП.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на следующий день подозреваемый был задержан у дома №22 по Лесной улице в поселке Шапки.

По факту угона возбудили уголовное дело. Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Тосненском районе мужчина въехал в дерево на автомобиле, который угнал.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание поселок шапки


 

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