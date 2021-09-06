В России на аукционе продают монету с Павлом I за 176 млн рублей

Она считается одной из самых редких в стране.

В России выставили на аукцион редкую серебряную монету времён Павла I. Ее начальная стоимость оценивается в 176 миллионов рублей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщается в информации на сайте АСВ.

Монету выпустил Санкт-Петербургский монетный двор в 1796 году. Она состоит на 93,17% из серебра и считается довольно редкой. Эксперты уже подтвердили подлинность монеты и добавили, что она представляет интерес как нумизматический памятник.

Напоминаем, что монету пытаются продать не в первый раз, но она так и не нашла своего покупателя. В прошлые разы стартовая цена была выше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж продаст пять цифровых копий своих картин на аукционе.