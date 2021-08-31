Эрмитаж продаст пять цифровых копий своих картин на аукционе

Эрмитаж продаст пять цифровых копий своих картин на аукционе
Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT. Фото: Baltphoto

Для музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитажа такой опыт будет первым. 31 августа стартует аукцион, на котором будут продавать NFT токены произведений из цифровой коллекции Эрмитажа.

Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Продавать NFT токены начнут уже через несколько часов, в 15:00. Аукцион продлится порядка недели. Он закончится 7 сентября. Продажа будет вестись на платформе на маркетплейсе Binance NFT.

Реализовать смогут токены картин «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все они сделаны в двух экземплярах.

Так, один токен продолжит находиться в Эрмитаже, а другой любой желающий сможет купить на аукционе. Начальная цена каждой работы составляет $10 000 BUSD.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж и Русский музей вошли в тройку наиболее медийных музеев.

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