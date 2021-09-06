Петербуржца, ударившего бойца ОМОНа, отправили в колонию на 3 года

Петербуржца, ударившего бойца ОМОНа, отправили в колонию на 3 года
Мужчина отправится за решетку на три года. Фото: Pixabay

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Илью Першина к трем годам в колонии-поселении.

Как сообщает 6 сентября Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчину признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Суд считает, что 31 января текущего года, в 15:00, Першин был участником несанкционированного митинга, который проходил на Исаакиевской площади.

Виновный пытался скрыться с места происшествия, однако полицейский сумел его остановить, схватив Першина за туловище. Мужчина оказал сопротивление. Он умышленно ударил дважды локтями бойца ОМОНа в грудь, а также толкнул ногой в область левого коленного сустава.

Но те повреждения, который получил полицейский, не влекли за собой даже кратковременное расстройство здоровья и поэтому расценивались как повреждения, не причинившее вред здоровью.

Першин свою вину признавать не стал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллегу погибшего сотрудника «Диво-острова» будут судить за его смерть.

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