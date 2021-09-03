Коллегу погибшего сотрудника «Диво-острова» будут судить за его смерть

Коллегу погибшего сотрудника &#171;Диво-острова&#187; будут судить за его смерть
Парк "Диво Остров" на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В начале июня в парке аттракционов «Диво-остров» погиб молодой оператор, работающий на «Бустере». Фигурантом дела о причинении смерти по неосторожности стала его коллега.

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 20-летней сотрудницы «Диво-острова». Девушку обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как считает следствие, 6 июня работница парка запустила аттракцион «Бустер», когда в зоне его работы находился 22-летний потерпевший. Тем самым, как считают правоохранители, она ненадлежащим образом исполнила свои обязанности.

В результате молодой человек получил тяжелую травму головы и через несколько дней умер в больнице.

Уголовное дело рассмотрит Петроградский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник «Диво острова» получил скальпированную рану от аттракциона.

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