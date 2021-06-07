Сотрудник «Диво острова» получил скальпированную рану от аттракциона

В воскресенье, 6 июня, молодой парень, работающий оператором в парке аттракционов «Диво остров», госпитализирован с тяжелыми травмами после несчастного случая.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось в 14:00 рядом с аттракционом «Бустер». Сотрудник парка зашел за ограждение аттракциона, когда на нем катались люди. Конструкция попала сотруднику по голове.

Молодого человека доставили в Мариинскую больницу. Он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану затылка и перелом основания черепа. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что пострадавшему 23 года. Он приехал в Петербург из Приморского края.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парке аттракционов на Крестовском острове сотрудник «Диво-острова» получил серьезную травму.