Сотрудник «Диво острова» получил скальпированную рану от аттракциона

Сотрудник &#171;Диво острова&#187; получил скальпированную рану от аттракциона
Парк "Диво Остров" на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В воскресенье, 6 июня, молодой парень, работающий оператором в парке аттракционов «Диво остров», госпитализирован с тяжелыми травмами после несчастного случая.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось в 14:00 рядом с аттракционом «Бустер». Сотрудник парка зашел за ограждение аттракциона, когда на нем катались люди. Конструкция попала сотруднику по голове.

Молодого человека доставили в Мариинскую больницу. Он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану затылка и перелом основания черепа. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что пострадавшему 23 года. Он приехал в Петербург из Приморского края.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парке аттракционов на Крестовском острове сотрудник «Диво-острова» получил серьезную травму.

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