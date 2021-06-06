В парке аттракционов на Крестовском острове сотрудник «Диво-острова» получил серьезную травму

В парке аттракционов на Крестовском острове сотрудник «Диво-острова» получил серьезную травму
Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В воскресенье, 6 июня, в парке аттракционов «Диво-остров» на Крестовском острове произошёл еще один несчастный случай. На этот раз пострадал сотрудник парка.

По предварительной информации, он зашёл за ограждение работающего аттракциона, бустером его откинуло на ступеньки. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, сообщает 78.ru. На место происшествия прибыла скорая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 16 мая маленький мальчик, катаясь на аттракционе «Большая русская горка» в парке «Диво Остров» получил компрессионный перелом позвоночника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парки развлечений и аттракционы не всегда дарят только положительные эмоции: детям и взрослым стоит знать, что катание на каруселях чревато травматическими инцидентами.

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