Петербуржец сможет перезахоронить отца «ближе к заливу» спустя 33 года, несмотря на протест сестры

Московский районный суд Петербурга разрешил местному жителю исполнить последнюю волю отца спустя 33 года после его смерти. Все это время горожанину препятствовала сводная сестра.

Петербуржец Дмитрий Дудин обратился в суд с просьбой обязать его сестру Тамару Подгорную разрешить перезахоронение останков отца с Серафимовского кладбища на Зеленогорское, где покоится его супруга и мать истца. По словам гражданина, после смерти ответственной за захоронение отца в справе СПб ГУП «Ритуальные услуги» была указана его сводная сестра, хотя умерший приходился ей лишь отчимом.

Кроме того, женщина проигнорировала последнюю волю покойного и похороны прошли на Серафимовском кладбище, а не в Зеленогорске, «поближе к природе и заливу». В течение многих лет сын умершего пытался воссоединить могилы родителей в семейное захоронение, но не мог добиться разрешения от сестры. Тогда мужчина решил действовать через суд.

Ответчица возражала против удовлетворения иска, отмечая, что могила её матери также находится на Серафимовском кладбище и требуя вернуть останки матери, если окажется, что она похоронена в Зеленогорске. В СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» подтвердили слова Подгорной и добавили, что истец получил урну с прахом отца еще в 1987 году, после чего захоронил его на Серафимовском кладбище и с той поры не предпринимал никаких действий к перезахоронению останков «поближе к природе».

Однако суд, выслушав мнение обеих сторон, все ж обязал Подгорную не чинить препятствий сводному брату в решении вопросов о перезахоронении останков родственника.