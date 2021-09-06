Спасатели на Гражданском проспекте спасатели тушили однушку

Спасатели на Гражданском проспекте спасатели тушили однушку
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В понедельник, 6 сентября, в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступало в 17:14.

В ГУ МЧС по городу сообщили о том, что на Гражданском проспекте, 80, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 3 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 17:41. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье днем, 5 сентября, в Приморском районе Петербурга случился квартирный пожар. Жильцы сами все потушили еще до приезда спасателей.

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