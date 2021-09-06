Мясников оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за детей

Мясников оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за детей
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дети, несмотря на отсутствие вакцинации, не вызовут новой волны коронавируса.

«Это не просто я так считаю, это весь анализ данных, который на сегодня у нас есть, международный», — цитирует его Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, ужесточение санитарных требований и перевод детей обратно на удалёнку вызовут лишь негативный эффект.

С начала пандемии в России выявлено 7 030 455 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 990 летальных исходов, выздоровели 6 285 007 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в условиях пандемии коронавируса хочется максимально обезопасить себя и близких. Как оказалось, помимо стандартных рекомендаций по ношению масок и перчаток и дезинфекции, есть и неявные способы защититься от вируса.

Александр Мясников ковид коронавирус


 

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