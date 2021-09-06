Опасные дурные привычки. Как алкоголь и сигареты влияют на заболеваемость коронавирусом

В условиях пандемии коронавируса хочется максимально обезопасить себя и близких. Как оказалось, помимо стандартных рекомендаций по ношению масок и перчаток и дезинфекции, есть и неявные способы защититься от вируса.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн во время онлайн-конференции подчеркнул, что отказ от алкоголя и курения понижает вероятность заражения.

О том, что курильщики оказываются в зоне риска, стало известно давно — коронавирус “бьет” по легким, и если они подвергались многолетней интоксикации никотином, вероятность попасть реанимацию гораздо выше. Но, по словам Брюна, и прием алкоголя делает организм менее защищенным.

Дело в характере изменений, которые вызывают смолы никотина и виды спирта, содержащиеся в алкоголе. И те, и другие разрушают клеточную мембрану, которая является основным защитным барьером, который стоит на пути инфекций. По словам эксперта, речь идет не о запойном алкоголизме — даже небольшая доза алкоголя оказывает разрушающее влияние.

Алкоголь также не рекомендуется принимать до и после вакцинации от коронавируса. Спирт, содержащийся в алкоголе, затрачивает ресурсы организма на выведения ядов. Также, по словам Александра Гинцбурга, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, он мешает клеткам размножаться это касается и клеток, которые отвечают за строительство иммунитета. “Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы”, — пояснил Гинцбург на брифинге, посвященном вакцинации от Covid-19.

Но это не единственная проблема, связанная с употреблением алкоголя на фоне ввода вакцины. В интервью РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что точно предсказать результат смешения алкоголя и вакцины пока нельзя, так как препараты новые и плохо изучены. Могут возникнуть побочные действия — аллергические реакции или развитие слабого иммунитета.

Также врачи не рекомендуют после прививки разжижать кровь и интенсивно выводить жидкость — в этом смысле алкоголь и занятия спортом дают одинаковый эффект. Таким образом вакцина быстрее выводится из организма, и иммунная система не успевает создать необходимую защиту от вируса.