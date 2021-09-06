20 спасателей приехали тушить мусор в подъезде на Турку

В жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга случился небольшой пожар. На борьбу с огнем направили два десятка спасателей.

Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. Спасательное ведомство получило сообщение о пожаре сегодня в 21:20. Пожар случился в доме 11/1 по улице Турку.

На лестничной площадке жилого дома загорелся мусор. Огонь охватил площадь в один квадратный метр. К месту происшествия направили 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Возгорание локализовали в 21:37. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте спасатели тушили однушку. В ГУ МЧС по городу сообщили о том, что на Гражданском проспекте, 80, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 3 квадратных метра.