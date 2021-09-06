Французский футболист Адамс умер после почти 40 лет комы

Французский футболист Адамс умер после почти 40 лет комы
Французский спортсмен находился в состоянии глубокой комы с марта 1982 года. Фото: "Википедия"

Бывший игрок сборной Франции по футболу Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет после многолетнего пребывания в коме.

О смерти футболиста сообщается на странице футбольного клуба «Ним » в Twitter, за который выступал Адамс. Клуб выразил соболезнования семье и близким умершего.

Французский спортсмен находился в состоянии глубокой комы с марта 1982 года после ошибки анестезиолога, допущенной при проведении операции на колене после разрыва связок. Почти 40 лет за бывшим футболистом ухаживала его жена, которая отказалась от эвтаназии. За столько лет комы он ни разу не пришел в сознание.

Жан-Пьер Адамс за свою футбольную карьеру он поиграл за «Ним», «Ниццу», «Пари Сен-Жермен», а также сборную Франции. Провел свыше 20 матчей за национальную сборную.

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