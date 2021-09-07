На ЗСД введут новый тариф после открытия Шуваловской развязки

На ЗСД введут новый тариф после открытия Шуваловской развязки
Благодаря развязке удастся разгрузить Богатырский проспект. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ближайшее время будет открыто рабочее движение по развязке ЗСД с Шуваловским проспектом. Стоимость проезда обещали снизить по завершению строительных работ.

Автомобилисты теперь могут заехать с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД, в сторону Богатырского проспекте и съехать с ЗСД на Шуваловский при движении с Юга.

Как сообщила пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», при оплате банковской картой или наличными новая развязка войдет в тарифную зону 3. Стоимость проезда при наличии транспондера появится на сайте оператора в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в скором времени будет запущено движение по развязке ЗСД с Шуваловским проспектом. В пресс-службе ЗСД добавляют, что пока не готовы назвать точную дату и ее планируют сообщить отдельно.

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На ЗСД введут новый тариф после открытия Шуваловской развязки
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