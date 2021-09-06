Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни

Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни
Благодаря развязке удастся разгрузить Богатырский проспект. Фото: Baltphoto

Точная дата открытия движения пока что не называется.

В скором времени будет запущено движение по развязке ЗСД с Шуваловским проспектом. В пресс-службе ЗСД добавляют, что пока не готовы назвать точную дату и ее планируют сообщить отдельно.

Как только развязка будет готова, автомобилистам будут доступны следующие участки дороги:

— заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север),

— заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского пр.,

— съезд с ЗСД на Шуваловский пр. при движении с Юга.

Развязка нужна для того, чтобы разгрузить развязку с Богатырским проспектом. Стоимость проезда будет идентичной. Других изменений в «Базовом тарифе «Транспортер» нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный надеется ускорить строительство Шкиперкой развязки ЗСД. Политик отметил, что город намерен взять инфраструктурный кредит. Дополнительное финансирование позволит ускорить стройку и улучшить транспортную доступность Кронштадта.

зсд новости СПб Шуваловский проспект


 

Новости партнеров
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Опасные дурные привычки. Как алкоголь и сигареты влияют на заболеваемость ...
Матчи СКА в Петербурге пройдут со зрителями
В Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев
Петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду
Сможет уклоняться от защиты антител: что известно о мю-штамме
На Дальневосточном сбили девушку: она отказалась вызывать полицию
Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни