Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни

Точная дата открытия движения пока что не называется.

В скором времени будет запущено движение по развязке ЗСД с Шуваловским проспектом. В пресс-службе ЗСД добавляют, что пока не готовы назвать точную дату и ее планируют сообщить отдельно.

Как только развязка будет готова, автомобилистам будут доступны следующие участки дороги:

— заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север), — заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского пр., — съезд с ЗСД на Шуваловский пр. при движении с Юга.

Развязка нужна для того, чтобы разгрузить развязку с Богатырским проспектом. Стоимость проезда будет идентичной. Других изменений в «Базовом тарифе «Транспортер» нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный надеется ускорить строительство Шкиперкой развязки ЗСД. Политик отметил, что город намерен взять инфраструктурный кредит. Дополнительное финансирование позволит ускорить стройку и улучшить транспортную доступность Кронштадта.