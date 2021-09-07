Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены

Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
Также у зараженных ковидом присутствуют боли в мышцах и суставах. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Симптомов, которые характерны только для ковида и не встречаются при других заболеваний, до сих пор не выявили, чаще всего люди замечают температуру и кашель. Об этом заявила сотрудник Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что каждый четвертый заболевший обращает внимание на повышение температуры тела, половина — на кашель. При этом лихорадка, как правило, не превышает 38 градусов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также у зараженных ковидом присутствуют боли в мышцах и суставах. Они замечают, что есть головная боль и слабость (40%). Диарея и рвота у 20%.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились около 46 миллионов человек, из них 39 миллионов человек полностью закончились курс вакцинации.
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