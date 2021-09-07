Червей и мотыльков петербурженка нашла в упаковке риса

Червей и мотыльков петербурженка нашла в упаковке риса
В упаковке риса оказались черви и мотыльки. Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП" "ВКонтакте"

Жительница Калининского района Петербурга нашла «живность» в рисе, купленном в магазине.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Подробности горожанка рассказала в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам горожанки прощупала в запечатанной упаковке риса нечто шевелящееся. На минутном видео видно, как под прозрачной пленкой упаковки бегает мотылёк, а затем что-то прощупывается — по предположению покупательницы, там червь.

В комментариях пользователи посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор, указывая, что при запечатанном пакете жаловаться необходимо на производителя, а не магазин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что упаковка для продуктов из полистирола представляет собой настоящую угрозу здоровью людей.

новости СПб рис черви


 

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