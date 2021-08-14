Россиянам рассказали об угрожающей здоровью упаковке для продуктов

Упаковка для продуктов из полистирола представляет собой настоящую угрозу здоровью людей.

Упаковывать товары производители должны в соответствии с ГОСТами. Например, полистирол, из которого делают одноразовую посуду, формочки для йогуртов. Производители часто его используют из-за дешевизны. Однако, это токсичный и вредный пластик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полистирол также опасен из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца. При разложении полимеров выделяются канцерогены. Они разлагаются под влиянием света, воды, тепла и другого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское отделение Greenpeace призвало Россию отказаться от планов заменить пластиковую упаковку на биоразлагаемые. Письмо с этой просьбой организация отправила главам Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития.