Россиянам рассказали об угрожающей здоровью упаковке для продуктов

Россиянам рассказали об угрожающей здоровью упаковке для продуктов
При разложении полимеров выделяются канцерогены. Фото: ursn.spb.ru

Упаковка для продуктов из полистирола представляет собой настоящую угрозу здоровью людей.

Упаковывать товары производители должны в соответствии с ГОСТами. Например, полистирол, из которого делают одноразовую посуду, формочки для йогуртов. Производители часто его используют из-за дешевизны. Однако, это токсичный и вредный пластик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полистирол также опасен из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца. При разложении полимеров выделяются канцерогены. Они разлагаются под влиянием света, воды, тепла и другого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское отделение Greenpeace призвало Россию отказаться от планов заменить пластиковую упаковку на биоразлагаемые. Письмо с этой просьбой организация отправила главам Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития.

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